Will Smith denunciato per molestie sessuali L’accusa del violoncellista Brian King Joseph | Ho temuto che qualcuno entrasse nella mia stanza per violentarmi

Will Smith è stato recentemente citato in giudizio dal violoncellista Brian King Joseph, che lo accusa di molestie sessuali. Secondo quanto riportato, Joseph avrebbe temuto un ingresso non autorizzato nella sua stanza con intenti violenti. La notizia è stata diffusa da fonti come People, e al momento si attendono eventuali sviluppi legali e chiarimenti.

Will Smith è stato denunciato per molestie sessuali. Come riporta People, l'attore statunitense è stato citato in giudizio dal violinista professionista Brian King Joseph. Quest'ultimo ha presentato la denuncia presso la Corte Superiore della California lo scorso martedì 30 dicembre. Secondo quanto raccolto dal sito statunitense, la parte lesa sostiene che Smith "stesse deliberatamente preparando e predisponendo il signor Joseph per sfruttamento sessuale " dopo che l'attore di "Alla ricerca della felicità" aveva invitato il musicista a partecipare al suo tour mondiale, "Based on a True Story: Tour 2025".

