Quagliarella | Conceicao deve fare almeno 7-8 gol a campionato Ma alla Juve il più forte è Yildiz per distacco

Quagliarella ha dichiarato che Conceicao dovrebbe segnare almeno 7-8 gol a stagione. Inoltre, ha affermato che il giocatore più forte della Juventus è Yildiz, senza mezzi termini. La sua analisi si concentra sulle prestazioni dei singoli nel campionato attuale e mette in evidenza le sue valutazioni sui talenti in squadra.

Tutto quello che riguarda Quagliarella Conceicao deve fare almeno... Argomenti discussi: Quagliarella: Gol Conceiçao tra i più belli insieme a quelli di Folorunsho e Dimarco; Quagliarella incorona Conceiçao: Gol pazzesco, tra i più belli della Serie A.