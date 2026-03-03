Qb Duepuntozero | il ristorante di chef Alberto Bertani chiude dopo 17 anni

Il ristorante Qb Duepuntozero, situato a Salò sul Lago di Garda, chiuderà dopo 17 anni di attività. La decisione è stata annunciata recentemente, segnando la fine di un’epoca per il locale gestito dallo chef Alberto Bertani. La chiusura rappresenta l’ultimo capitolo di un ristorante che ha accompagnato la scena gastronomica locale per quasi due decenni.

Lago di Garda, Salò: è qui che un altro storico ristorante bresciano sta per chiudere i battenti per sempre. Stavolta tocca al Qb Duepuntozero, attivo dal 2009 nella sede di Campoverde e poi trasferitosi dal 2014 al porticciolo di Salò, in versione Duepuntozero. Guidato dallo chef Alberto Bertani. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

