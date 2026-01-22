Il ristorante chiude dopo 41 anni | Non si trova più personale stanchi di questo lavoro

Dopo 41 anni di attività, il ristorante Airone di Raffa di Puegnago ha chiuso definitivamente, a causa della difficoltà nel reperire personale e della stanchezza legata al lavoro. Nonostante le richieste e la speranza di mantenere aperta la propria storia, l’assenza di risorse ha imposto la chiusura. Molti clienti ancora si presentano sperando di trovare il locale aperto, ma purtroppo questa è ormai una realtà passata.

C'è chi ancora si presenta alla porta, un po' incredulo: siete aperti? Risposta negativa, purtroppo: dopo 41 anni il mitico ristorante Airone di Raffa di Puegnago ha chiuso i battenti. Una decisione sofferta, gli occhi lucidi dicono tutto: "Ci abbiamo pensato a lungo, ma negli ultimi 2 o 3 anni.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: Lavoro, il 68% delle imprese non trova personale: quali le figure più ricercate Chiude dopo 23 anni la storica osteria, moglie e marito: "Questo lavoro richiede fatica 24 ore al giorno"Dopo 23 anni, la storica osteria di marito e moglie chiude i battenti. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Il ristorante chiude dopo 41 anni: Non si trova più personale, stanchi di questo lavoro; Da Maria, chiude lo storico ristorante di Londra: un angolo napoletano a Notthing Hill; Chiude dopo 23 anni la storica osteria, moglie e marito: Questo lavoro richiede fatica 24 ore al giorno; A Savignano chiude dopo 23 anni l’Osteria Sottomarinogiallo. Il ristorante chiude dopo 41 anni: Non si trova più personale, stanchi di questo lavoroLa dedica commossa ad amici e clienti: È arrivato il momento di chiudere un capitolo importante della nostra vita. Al ristorante Airone di Puegnago le serrande si sono abbassate dopo 41 anni di atti ... bresciatoday.it Arezzo, il ristorante di Lignano chiude e torna a bando entro l'estateIl ristorante che si trova all’interno del Parco di Lignano, chiuso da fine 2025, dopo cinque anni tornerà a bando. L’ingegnere Serena Chieli, Direttore Progetto infrastrutture strategiche e manutenzi ... corrierediarezzo.it Chiude storico ristorante bresciano. Ha ospitato centinaia di matrimoni - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.