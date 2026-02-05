Due ragazzi feriti in un incidente frontale davanti al supermercato dell’Annunziate

Due ragazzi sono rimasti feriti questa notte a Messina, davanti al supermercato di viale Annunziata. L’incidente è avvenuto intorno alle 2, quando due auto si sono scontrate frontalmente. I giovani, che stavano attraversando la strada, sono stati trasportati in ospedale con ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Un incidente frontale a Messina, nel cuore della notte di giovedì 5 febbraio 2026, ha causato due feriti leggere a due ragazzi che stavano attraversando il viale Annunziata, davanti al supermercato della zona. L’auto, probabilmente in movimento a velocità moderata, ha investito i due giovani mentre si trovavano in posizione di attraversamento, in un momento in cui la strada era già stata soggetta a un controllo di polizia per la gestione del traffico. La causa è ancora in fase di accertamento, con l’ambiente circostante che restava in tensione per la presenza di sanitari del 118, che hanno fornito cure di emergenza direttamente sul posto.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

