Due ragazzi feriti in un incidente frontale davanti al supermercato dell’Annunziate

Due ragazzi sono rimasti feriti questa notte a Messina, davanti al supermercato di viale Annunziata. L’incidente è avvenuto intorno alle 2, quando due auto si sono scontrate frontalmente. I giovani, che stavano attraversando la strada, sono stati trasportati in ospedale con ferite leggere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Un incidente frontale a Messina, nel cuore della notte di giovedì 5 febbraio 2026, ha causato due feriti leggere a due ragazzi che stavano attraversando il viale Annunziata, davanti al supermercato della zona. L’auto, probabilmente in movimento a velocità moderata, ha investito i due giovani mentre si trovavano in posizione di attraversamento, in un momento in cui la strada era già stata soggetta a un controllo di polizia per la gestione del traffico. La causa è ancora in fase di accertamento, con l’ambiente circostante che restava in tensione per la presenza di sanitari del 118, che hanno fornito cure di emergenza direttamente sul posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Messina Annunziata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Messina Annunziata

Argomenti discussi: Scontro tra un’auto e una moto: due ragazzi feriti in via Volturno; Due giovani vittime e tre feriti in uno scontro sulla strada tra Savigliano e Vottignasco; Scontro auto-monopattino, feriti due giovani; Incidente tra Savigliano e Vottignasco: due ragazzi morti e tre feriti.

CODICE ROSSO Foggia, scontro frontale tra due monopattini in piazza Giordano: due ragazzi in codice rossoL’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza dei monopattini elettrici, sempre più diffusi soprattutto tra i giovani. statoquotidiano.it

Scontro tra auto e scooter nell’Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedaleDue ragazzi minorenni, entrambi di 17 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter, in provincia di Arezzo. Secondo quanto è stato ricostruito, nel ... fanpage.it

Ciao ragazzi. Negli ultimi due-tre anni non ho avuto piú l'opportunità di trovare nuovi film riguardo zombie-apocalissi,soprattutto che valessero davvero la pena. Sono un grande fan del genere,da sempre,quindi me li scelgo con cura quelli da guardare. Se c'è facebook

Foggia, scontro tra monopattini in piazza Giordano: due ragazzi in codice rosso VIDEO x.com