Commercio i conti tornano | Mercato in evoluzione tessuto economico dinamico Suap indispensabile

I dati relativi all’attività SUAP e alle attività produttive di Abano Terme nel 2025 evidenziano un mercato in evoluzione, con un andamento stabile e un tessuto economico dinamico. L’analisi mostra un fisiologico assestamento delle pratiche e un costante impulso alle attività commerciali locali, sottolineando l’importanza del ruolo del SUAP nel supportare il commercio e lo sviluppo economico del territorio.

