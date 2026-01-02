Sostegno del tessuto economico e al commercio di vicinato in arrivo un aiuto alle attività

Il Comune di Terre del Reno annuncia un nuovo sostegno alle attività commerciali di vicinato, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale. Questa iniziativa mira a offrire un supporto concreto alle imprese e a valorizzare il commercio di prossimità, contribuendo alla crescita e alla stabilità dell’economia territoriale. Un impegno volto a favorire la ripresa e lo sviluppo sostenibile del comparto commerciale nel territorio.

Il Comune di Terre del Reno rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto economico locale e delle attività di prossimità. Con un nuovo avviso pubblico, l’Amministrazione comunale mette a disposizione contributi a fondo perduto rivolti alle attività con vetrina aperte al pubblico e alle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

