Sostegno del tessuto economico e al commercio di vicinato in arrivo un aiuto alle attività

Il Comune di Terre del Reno annuncia un nuovo sostegno alle attività commerciali di vicinato, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto economico locale. Questa iniziativa mira a offrire un supporto concreto alle imprese e a valorizzare il commercio di prossimità, contribuendo alla crescita e alla stabilità dell’economia territoriale. Un impegno volto a favorire la ripresa e lo sviluppo sostenibile del comparto commerciale nel territorio.

Il Comune di Terre del Reno rafforza il proprio impegno a sostegno del tessuto economico locale e delle attività di prossimità. Con un nuovo avviso pubblico, l’Amministrazione comunale mette a disposizione contributi a fondo perduto rivolti alle attività con vetrina aperte al pubblico e alle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sostegno del tessuto economico e al commercio di vicinato, in arrivo un aiuto alle attività Leggi anche: Il futuro del commercio. Comune e Fises, sostegno all’apertura di attività in centro Leggi anche: Bando per il sostegno economico all'attività sportiva dei minori, al via le domande: 60 le borse disponibili La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bondeno, nuovo bando a sostegno di commercio e microimprese artigiane; Commercio, c'è il bando per rilanciare la microimprenditorialità e le attività 'con vetrina'; “Fatti un regalo! Compra a Cerignola”, buoni spesa da 200 euro in palio; Pronto il bando del Comune. Piccole imprese, aiuti pubblici. Contributi a fondo perduto. Bilancio Comune Modena, rinnovata intesa con parti sociali e terzo settore - Politica: Sostegno a commercio e tessuto economico, sicurezza, welfare, qualità dei servizi e gestione della movida tra gli obiettivi del protocollo firmato ... lapressa.it Sostegno alle spese, rilancio economico per il commercio udinese - Dal 2026 chi deciderà a Udine di aprire in centro o in periferia attività economiche o servizi di prossimità potrà beneficiare di un contributo a fondo perduto pari al 25% delle spese per l’acquisto ... rainews.it Piccole e medie imprese, gli incentivi: «Così rafforziamo il tessuto economico» - Innovazione, artigianato, manifattura leggera, servizi alla persona, economia creativa e commercio di prossimità. ilmattino.it

Casartigiani Taranto chiude l’anno con un bilancio ampiamente positivo, segnato da una crescita significativa e da risultati concreti a sostegno del tessuto produttivo artigiano del territorio. L’associazione delle piccole imprese artigiane esprime soddisfazione - facebook.com facebook

L’intesa sottoscritta con un primario attore industriale come Arsenale per la realizzazione di un progetto strategico per il #MadeinItaly, conferma il rafforzamento del ruolo di @SIMEST_IT a sostegno del tessuto produttivo italiano e delle sue filiere. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.