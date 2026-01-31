Buche e degrado nella strada residenti protestano | Ci sono stati diversi incidenti ma nessun intervento

Residenti di via San Lorenzo in Correggiano scendono in strada per chiedere interventi. La strada è piena di buche e in pessimo stato, e da mesi nessuno ha fatto nulla. Sono già stati registrati diversi incidenti, ma il Comune non ha ancora sistemato il manto. I residenti sono stanchi di aspettare e protestano per attirare l’attenzione su una situazione che diventa sempre più pericolosa.

I residenti di via San Lorenzo in Correggiano segnalano una situazione di "grave e protratta criticità legata allo stato di una strada di proprietà del Comune di Rimini, che versa da tempo in condizioni di evidente degrado e pericolosità, a fronte di una persistente inerzia dell'Amministrazione.

