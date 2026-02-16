Taglio degli alberi nel parco di via Volta a Erba il presidio e la protesta | È uno scempio

A Erba, i cittadini e gli ambientalisti si sono radunati nel parco di via Volta per protestare contro il taglio degli alberi, che considerano uno scempio. La decisione di abbattere alcune piante ha suscitato indignazione tra chi frequenta regolarmente il parco e teme di perdere un angolo di natura nel quartiere. I manifestanti hanno installato un presidio per chiedere di fermare i lavori e tutelare gli alberi ancora presenti. La polemica si accende a pochi giorni da una decisione comunale, che ha già suscitato reazioni contrastanti.

Non solo a Como con i ciliegi: anche a Erba cittadini e ambientalisti stanno lottando per salvare gli alberi. Stamattina, 16 febbraio, a partire dalle ore 8, l'impresa incaricata dal proprietario dello storico parco alberato di via Volta a Erba ha avviato il taglio degli alberi di alto fusto."Per noi – spiegano in un comunicato gli ambientalisti – si tratta di un vero e proprio scempio ambientale". L'intervento è finalizzato a fare spazio alla costruzione di un'anonima palazzina di quattro piani e a un nuovo parcheggio che verrà successivamente ceduto al Comune di Erba. "La nostra vibrante protesta – continua il comunicato – è stata ribadita anche oggi con un presidio organizzato dal Coordinamento BASE e dal nostro Circolo Ambiente Ilaria Alpi.