Attacco al Venezuela protesta sotto il consolato Usa a Milano Al presidio di unisce la galassia ProPal

Il 3 gennaio 2026, Milano ha visto un presidio organizzato da ProPal in piazza della Scala, seguito da un sit-in davanti al consolato degli Stati Uniti. L’evento ha rappresentato una protesta contro l’intervento militare al Venezuela, coinvolgendo diversi attivisti e gruppi della galassia ProPal. La manifestazione si è svolta in un contesto di crescente preoccupazione internazionale per la situazione politica e umanitaria nel paese sudamericano.

Milano, 3 gennaio 2026 – Prima il presidio ProPal in piazza della Scala, poi il sit-in davanti al consolato statunitense contro l'attacco militare al Venezuela. Pomeriggio di doppia protesta a Milano, entrambe legate agli scenari internazionali e che alla fine sono diventate un tutt'uno nella zona di largo Donegani, nel cuore della città, sotto il Consolato Generale degli Stati Uniti d'America in Italia, transennato e protetto dalle forze dell'ordine. Circa 300 persone si sono ritrovate qui nel tardo pomeriggio, tra via Moscova e via Turati, pe r protestare contro l'intervento Usa in Venezuela.

Caracas sotto attacco Usa: esplosioni, blackout. Gli aggiornamenti in diretta - Maduro ha accusato gli Stati Uniti di voler impadronirsi delle risorse strategiche del Venezuela, in particolare petrolio e minerali, e di cercare di imporre un cambio di regime. lastampa.it

Venezuela, l'italiana a Caracas: «La casa tremava, siamo sotto choc. La città è deserta». La testimonianza - Una testimonianza diretta di una cittadina italiana residente a Caracas, aiuta a comprendere come sono stati quegli attimi durante l'attacco statunitense nella capitale venezuelana: ... msn.com

Il partito denuncia l’attacco alla sovranità venezuelana e chiede solidarietà per le vittime dell’escalation bellica - facebook.com facebook

Scarcerate altre 88 persone arrestate nelle proteste del 2024 in Venezuela. Secondo le ong mancano ancora allìappello "centinaia di prigionieri politici" #ANSA x.com

