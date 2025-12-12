L' Api di Falconara venduta alla Socar Marta Ruggeri M5s | Il Governo nazionale usi la Golden Power

L'Api di Falconara, importante sito industriale, è stata venduta alla società Socar. Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle invita il Governo a utilizzare la Golden Power per tutelare l'interesse nazionale, criticando l'operato della Regione Marche, ritenuto insufficiente nel gestire la situazione.

ANCONA – Il Governo nazionale deve attivare la Golden Power sull'Api di Falconara. Uno stabilimento per cui la Regione Marche sta facendo poco o nulla. A dirlo è la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea legislativa delle Marche Marta Ruggeri che ha presentato sul tema un'interrogazione a. Anconatoday.it

Sulla vendita della raffineria #API di Falconara alla compagnia petrolifera azera Socar, ho presentato oggi una #interrogazione per chiedere alla Giunta regionale di vigilare sulla salvaguardia dei posti di #lavoro e di sollecitare il Governo affinchè eserciti la go - facebook.com Facebook

Operai spiazzati ma qualcuno è ottimista: «L’Api venduta, tutto troppo in fretta. Gli azeri tuteleranno l’occupazione?» - All’uscita della raffineria i lavoratori che hanno terminato il turno mattutino faticano ad esprimersi sulla vendita della rete Ip e quindi ... Si legge su corriereadriatico.it

Cessione Ip Api, Acquaroli: «Attendiamo comunicazioni ufficiali, mi fido del Governo» - Acquaroli, a margine del comizio in piazza Roma per la sua corsa bis alla Regione Marche, fa il punto ... Scrive corriereadriatico.it

2025.09.22 TVRS All News cessione raffineria API

