Proteggere l’oro blu del pianeta Insieme per una gestione sana
L'acqua, risorsa essenziale per la vita sulla Terra, rappresenta un patrimonio di tutti. Recentemente, si sono moltiplicati gli sforzi di enti e organizzazioni per promuovere una gestione più responsabile delle risorse idriche. Sono stati avviati progetti e iniziative volte a garantire un utilizzo sostenibile e a preservare le fonti di acqua potabile. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e tutelare le riserve per le generazioni future.
L’acqua è una risorsa fondamentale per la vita sul nostro pianeta, indispensabile per tutti gli esseri viventi, è necessaria per mantenere il nostro corpo in buona salute e svolge numerose funzioni: dà supporto alle reazioni chimiche che ci tengono in vita, contribuisce a regolare la temperatura corporea, favorisce i processi digestivi, elimina le scorie tossiche del nostro corpo ed è necessaria per la nostra igiene. La quantità di acqua che una persona dovrebbe bere può variare in base a diversi fattori, tra cui il sesso, l’età, i livelli di attività fisica, il clima, la temperatura e lo stato di salute individuale. L’acqua ricopre il nostro pianeta per il 70% ma solo il 2,5% è dolce e solo lo 0,6% è disponibile per l’uso umano, quindi potabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
