Piedibus ad Avellino | camminare insieme per una città più sana e meno inquinata
Il progetto “Piedibus” ad Avellino, avviato da Legambiente, mira a promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Attraverso l’iniziativa, i cittadini sono invitati a camminare insieme, contribuendo a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità dell’aria in città. Un’opportunità per favorire uno stile di vita più salutare e un ambiente urbano più vivibile per tutti.
Avellino, 9 gennaio 2026 – Una nuova mobilità più sostenibile prende forma a Avellino grazie all’iniziativa “Piedibus” promossa da Legambiente.La tappa odierna al Convitto Nazionale ha coinvolto bambini e famiglie in un percorso a piedi che insegna l’importanza di ridurre l’uso dell’auto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
LabTv. . Presentato questa mattina al Convitto Nazionale “Colletta” di Avellino il progetto Piedibus che, grazie a Legambiente e Comune, vedrà gli alunni partecipanti giungere a scuola a piedi accompagnati dai volontari dell'associazione ambientalista. Soddi - facebook.com facebook
