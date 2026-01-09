Piedibus ad Avellino | camminare insieme per una città più sana e meno inquinata

Il progetto “Piedibus” ad Avellino, avviato da Legambiente, mira a promuovere una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Attraverso l’iniziativa, i cittadini sono invitati a camminare insieme, contribuendo a ridurre l’inquinamento e a migliorare la qualità dell’aria in città. Un’opportunità per favorire uno stile di vita più salutare e un ambiente urbano più vivibile per tutti.

