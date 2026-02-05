Le carta di identità cartacea scade | ecco da quando va sostituita con quella elettronica

Il Ministero dell’Interno ha ufficializzato le date entro cui bisogna passare dalla carta di identità cartacea a quella elettronica. Con la Circolare n. 82026, il governo ha stabilito le scadenze e le modalità per effettuare questa sostituzione, che ormai è diventata obbligatoria. Chi ha una carta cartacea ancora valida dovrà cambiare entro i termini stabiliti, per poter continuare a viaggiare e usufruire dei servizi pubblici.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Ministero dell'Interno, con la Circolare n. 82026, ha approvato le linee guida per la gestione del passaggio definitivo alla Carta d'Identità Elettronica (CIE). A seguito dell'adozione del Regolamento (UE) 20251208, tutte le carte d'identità rilasciate su modello cartaceo cesseranno di avere validità a partire dal 3 agosto 2026. I punti principali del provvedimento: •????? Fine validità: Tutte le carte d'identità cartacee non saranno più utilizzabili, come documento di identificazione, dopo il 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza originariamente stampata sul documento.

