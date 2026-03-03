Negli ultimi anni, la Cina ha destinato ingenti risorse per espandere la propria presenza in Africa, promuovendo campagne di propaganda che mirano a consolidare la propria influenza. Tuttavia, alcune iniziative hanno incontrato difficoltà nel raggiungere un pubblico sufficientemente ampio, mettendo in discussione l’efficacia di queste strategie. La situazione evidenzia un possibile declino dell’impatto mediatico cinese nel continente.

Negli ultimi anni la Cina ha investito ingenti risorse per rafforzare la sua presenza nel continente africano. Uno sforzo che si esplica attraverso diversi canali, dall’impiego delle private military companies agli investimenti economici, fino ad azioni di naval diplomacy e ad esercitazioni congiunte con attori locali. Tra questi canali non manca certo quello mediatico. Quasi due decenni di presenza, tra emittenti televisive, agenzie di stampa e pubblicazioni cartacee, con l’obiettivo di rafforzare la propria influenza nel continente. Eppure, nonostante lo sforzo finanziario e organizzativo, i risultati in termini di pubblico restano modesti. Secondo quanto riportato da Bloomberg Businessweek, i telespettatori africani continuano a preferire fonti locali e grandi media occidentali come la Bbc, Al Jazeera e Cnn. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Propaganda senza pubblico? Il declino dell’impero mediatico cinese in Africa

Da Intermercato al declino: l’impero del “piccolo Berlusconi” crollaGiorgio Mendella: L’Ascesa e la Caduta del “Piccolo Berlusconi” e il Lascito di un’Epoca Controversa Giorgio Mendella, figura iconica della...

Super Bowl 2026: Bad Bunny sul palco, Jamie Foxx e Cardi B tra il pubblico, un evento mediatico globale.Il Super Bowl 2026, disputato domenica 8 febbraio allo stadio di Santa Clara, ha rappresentato un evento mediatico globale, capace di attrarre non...

Contenuti e approfondimenti su Propaganda senza pubblico Il declino...

Discussioni sull' argomento Rogoredo, la propaganda sbugiardata; Numeri da propaganda, concorso per solo 32 posti da infermiere: la denuncia di Cesetti (Pd) sulle nuove assunzioni in sanità; La Lega in Comune a Bari contro l'abbonamento Muvt a 20 euro: Propaganda politica; Fondazione Don Gnocchi: l’eccellenza sulle spalle dei lavoratori.

Rai: Pd, 'tagli e propaganda minano credibilità servizio pubblico'Roma, 21 dic (Adnkronos) - Il taglio di 10 milioni di euro alla Rai inseriti in Manovra dal governo e il rilancio, da parte del Tg1, di un sondaggio commissionato da Affaritaliani.it che accredita il ... iltempo.it

SUL REFERENDUM ALEGGIA L’OMBRA DI POPOV Nella propaganda dei sostenitori del sì la separazione delle carriere diventa una sorgente di miracoli, ma è un colossale tentativo di imbonimento di massa https://www.collettiva.it/copertine/italia/refere - facebook.com facebook

Paralimpiadi, vietata divisa all’Ucraina con una mappa geografica: “È propaganda politica” x.com