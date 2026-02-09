Super Bowl 2026 | Bad Bunny sul palco Jamie Foxx e Cardi B tra il pubblico un evento mediatico globale

Questa domenica, allo stadio di Santa Clara, il Super Bowl ha portato sul palco Bad Bunny, mentre Jamie Foxx e Cardi B si sono seduti tra il pubblico. L’evento ha attirato un pubblico enorme, non solo di appassionati di football, ma anche di star dello spettacolo, trasformandosi in un vero spettacolo mediatico mondiale.

Il Super Bowl 2026, disputato domenica 8 febbraio allo stadio di Santa Clara, ha rappresentato un evento mediatico globale, capace di attrarre non solo appassionati di football americano, ma anche un parterre di celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo. L’esibizione dell’Halftime Show, affidata a Bad Bunny, ha catalizzato l’attenzione, mentre sugli spalti sono stati avvistati volti noti come Jamie Foxx e Cardi B, a testimonianza del fascino esercitato dal grande sport americano. La 60esima edizione del Super Bowl, che ha visto contendersi il titolo i New England Patriots e i Seattle Seahawks, ha superato le aspettative in termini di audience e di risonanza mediatica.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

Durante un concerto allo stadio GNP Seguros di Città del Messico, Bad Bunny ha vissuto un imprevisto mentre si preparava per lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl.

Super Bowl LX. Bad Bunny. Be there.

Argomenti discussi: Apple Music lancia Verso l’Halftime di Bad Bunny in attesa del Super Bowl LX; Super Bowl 2026, la performance di Bad Bunny all’Halftime Show. VIDEO; Bad Bunny, lo show al Super Bowl celebra gli immigrati e fa infuriare Trump. Sorpresa Lady Gaga; Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali.

Super Bowl, cosa è successo durante l'half time di Bad Bunny e Lady Gaga (a sorpresa). Trump: «Uno dei peggiori di sempre»Bad Bunny ha chiuso lo spettacolo dell’half time del Super Bowl con un chiaro omaggio agli immigrati. Per il cantante portoricano si è trattato della prima esibizione negli ... leggo.it

L'unica cosa più potente dell'odio, è l'amore: l'incredibile show di Bad Bunny al Super Bowl 2026L'Halftime Show del Super Bowl 2026 di Bad Bunny è dunque stato un'occasione più unica che rara per rivendicare la propria appartenenza a un'isola con un'identità culturale fortissima, la stessa che l ... cosmopolitan.com

La prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton Ecco l’imprenditrice e il pilota di Formula 1 al Super Bowl, sugli spalti del Levi’s Stadium di Santa Clara. Dietro di loro, Kendall e Tyler, The Creator. I dettagli della love story sul sito, al link in bio e facebook

I Seattle Seahawks sono campioni del Super Bowl LX! A Santa Clara arriva il secondo titolo nella storia della franchigia: una notte memorabile al Levi’s Stadium Seattle torna sul tetto della NFL #SuperBowlLX #Seahawks #NFL #DAZN #Champion x.com