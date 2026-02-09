Super Bowl 2026 | Bad Bunny sul palco Jamie Foxx e Cardi B tra il pubblico un evento mediatico globale

Questa domenica, allo stadio di Santa Clara, il Super Bowl ha portato sul palco Bad Bunny, mentre Jamie Foxx e Cardi B si sono seduti tra il pubblico. L’evento ha attirato un pubblico enorme, non solo di appassionati di football, ma anche di star dello spettacolo, trasformandosi in un vero spettacolo mediatico mondiale.

Il Super Bowl 2026, disputato domenica 8 febbraio allo stadio di Santa Clara, ha rappresentato un evento mediatico globale, capace di attrarre non solo appassionati di football americano, ma anche un parterre di celebrità provenienti dal mondo dello spettacolo. L’esibizione dell’Halftime Show, affidata a Bad Bunny, ha catalizzato l’attenzione, mentre sugli spalti sono stati avvistati volti noti come Jamie Foxx e Cardi B, a testimonianza del fascino esercitato dal grande sport americano. La 60esima edizione del Super Bowl, che ha visto contendersi il titolo i New England Patriots e i Seattle Seahawks, ha superato le aspettative in termini di audience e di risonanza mediatica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

