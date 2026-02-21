Da Intermercato al declino | l’impero del piccolo Berlusconi crolla

Giorgio Mendella ha visto il suo impero commerciale sfaldarsi dopo anni di crescita, causati da una serie di scelte sbagliate e crisi di mercato. La sua catena di negozi, un tempo molto apprezzata nei quartieri popolari, ha chiuso diversi punti vendita negli ultimi mesi, lasciando molti clienti delusi. Le difficoltà finanziarie hanno portato alla perdita di posti di lavoro e a un calo delle vendite significative. La sua parabola mostra come un successo possa rapidamente svanire con un passo falso.

Giorgio Mendella: L’Ascesa e la Caduta del “Piccolo Berlusconi” e il Lascito di un’Epoca Controversa. Giorgio Mendella, figura iconica della televendita italiana degli anni ’80 e ’90, soprannominato il “piccolo Berlusconi”, è deceduto nella giornata di ieri, 20 febbraio, all’età di 73 anni, a causa di complicanze successive a un intervento chirurgico. La sua scomparsa riporta alla luce un periodo storico in cui la televisione privata stava conquistando il mercato italiano, offrendo opportunità e rischi legati alla rapida evoluzione dei mezzi di comunicazione. La sua figura, a lungo associata al mondo del calcio e della finanza televisiva, rimarrà impressa nella memoria di chi ha vissuto quegli anni e di chi ha avuto modo di conoscere la sua storia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lorenzo sul ring, il piccolo Berlusconi picchia da grande e s’allena in periferiaLorenzo Mattia Berlusconi, 15 anni, si prepara a vivere un momento importante sul ring del PalaPagnini di Savona.

Il Piccolo Coro decolla oggi per la tournée nel Celeste imperoIl Piccolo Coro dell’Antoniano, diretto da Margherita Gamberini, intraprende oggi la sua ottava tournée in Cina, portando la propria musica nel Celeste impero.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.