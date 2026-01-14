Pronostico Sampdoria-Virtus Entella | la rivincita è immediata

La sfida tra Sampdoria e Virtus Entella, valida per la ventesima giornata di Serie B, rappresenta una possibile rivincita dopo la recente vittoria storica dell'Entella nel derby del 17 ottobre. In questo articolo troverai informazioni su come seguire l'incontro in tv e streaming, le formazioni in campo e un’analisi del pronostico, per comprendere meglio le dinamiche di questa partita.

Sampdoria-Entella è una partita valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Lo scorso 17 ottobre, anche in maniera clamorosa, l'Entella ha battuto la Sampdoria nel derby conquistando una vittoria storica per il club di Chiavari. Adesso, a distanza di pochi mesi, in generale le cose sono cambiate. La Samp ha un nuovo allenatore e nonostante la sconfitta arrivata ad Avellino nello scorso fine settimana – l'Entella invece ha battuto il Monza facendo il colpaccio del weekend – parte davanti.

