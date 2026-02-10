Pronostico Reggiana-Mantova | mezza rivincita nonostante il cambio in panchina

La partita tra Reggiana e Mantova si gioca oggi per la ventiquattresima giornata di Serie B. La Reggiana cerca di rifarsi dopo le ultime sconfitte, anche se il cambio in panchina non cambia il fatto che ci sia voglia di rivincita. Entrambe le squadre vogliono i tre punti, e il match promette di essere più combattuto del previsto. La tv e lo streaming trasmetteranno l’incontro, e i tifosi aspettano con ansia di vedere come si svilupperà questa sfida.

Reggiana-Mantova è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico "Allenare la Reggiana è un sogno". Si è presentato in questo modo, Rubinacci, nuovo tecnico dei padroni di casa che ha preso il posto di Dionigi in questi giorni. Gli emiliani hanno deciso di cambiare dopo la sconfitta sul campo del Catanzaro e dopo sette sconfitte nelle ultime otto partite che hanno complicato la classifica. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Subito il Mantova per una sfida salvezza importante, una sfida davvero decisiva per il futuro.

