Pronostico Dinamo Zagabria-Betis | difesa colabrodo e colpaccio

La sfida tra Dinamo Zagabria e Betis, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputerà giovedì alle 18:45. Una partita importante con aspetti tattici e risultati da monitorare, tra le formazioni alla ricerca di punti fondamentali nel gruppo. Ecco un'analisi delle probabili formazioni e il pronostico della sfida.

Dinamo Zagabria-Betis è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Un cammino altalenante quello della Dinamo Zagabria in questa Europa League: dopo le prime due vittorie iniziali i croati, nei successivi tre match, hanno preso solamente un punto. Un cammino quindi che si è complicato in maniera sensibile quello dei padroni di casa che adesso affrontato un Betis forte che ha intenzione di chiudere tra le prime otto. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Dinamo Zagabria-Betis: difesa colabrodo e colpaccio

