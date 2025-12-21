Mantova ed Empoli si affrontano nella diciassettesima giornata di Serie B, in un incontro che si preannuncia equilibrato. Entrambe le squadre cercano punti importanti per il loro cammino in campionato. Di seguito, si presentano statistiche, notizie, probabili formazioni e il pronostico, con tutte le informazioni utili per seguire l'incontro. Pronostico Mantova-Empoli: qualità ed esperienza la decidono.

Mantova-Empoli è una partita della diciassettesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Le quattro sconfitte accumulate nelle ultime cinque partite hanno pure portato al cambio tecnico dentro il Mantova, con Modesto che si è preso la scena. Prima, il cambio, lo aveva fatto l'Empoli con Dionisi. Che l'impatto ce lo ha avuto anche abbastanza buono, c'è da dirlo, ma le ultime due le ha perse ed è alla ricerca di una nuova spinta.

