A Rocca San Casciano sospese le lezioni al nido e materna Sacra famiglia

Da forlitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rocca San Casciano, le lezioni presso il nido e la scuola materna

Aggiorna il sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti: “Le scosse sono state avvertìte in forma più lieve. Alle scuole di via Cappelli le lezioni si svolgono regolarmente pur avendo alzato il livello di attenzione. L’asilo nido e materna “Sacra famiglia” considerando la tenera età dei bimbi. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Giornata forlivese per il ministro Foti, ospite a Rocca San Casciano e in visita a Castrocaro e Predappio

