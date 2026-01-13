A Rocca San Casciano sospese le lezioni al nido e materna Sacra famiglia

A Rocca San Casciano, le lezioni presso il nido e la scuola materna

Aggiorna il sindaco di Rocca San Casciano, Marco Valenti: “Le scosse sono state avvertìte in forma più lieve. Alle scuole di via Cappelli le lezioni si svolgono regolarmente pur avendo alzato il livello di attenzione. L’asilo nido e materna “Sacra famiglia” considerando la tenera età dei bimbi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Giornata forlivese per il ministro Foti, ospite a Rocca San Casciano e in visita a Castrocaro e Predappio

Leggi anche: Giornata forlivese per il ministro Foti, ospite a Rocca San Casciano e in visita a Castrocaro e Predappio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allerta Meteo e scuole chiuse: neve e maltempo rinviano il rientro in classe del 7 gennaio | ELENCO COMUNI.

Rocca Calascio si veste d’inverno , avvolto dalla neve... Se tendi l’orecchio, tra le mura innevate, puoi ancora udire le voci dei re e il passo fiero dei cavalieri , eco di banchetti, giuramenti e sogni mai dimenticati. Qui il tempo rallenta, la meraviglia res - facebook.com facebook