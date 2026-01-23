A Roma, la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri ha ospitato una cerimonia commemorativa in onore di Valentino Garavani, alla quale hanno partecipato numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della moda. L'evento ha rappresentato un momento di ricordo e rispetto per il celebre stilista, testimoniando l’affetto e la stima di tanti professionisti e appassionati. Di seguito, le immagini e i video dell’ultimo saluto a Valentino.

Roma ha tributato l’ultimo omaggio a Valentino Garavani con una cerimonia solenne nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Un addio che ha riunito il Gotha mondiale della moda e del cinema, segnato dall’intenso e commosso abbraccio tra Anne Hathaway e i familiari dello stilista sul sagrato della chiesa. La partecipazione è stata straordinaria: tra le navate si sono ritrovati Anna Wintour, Tom Ford, Donatella Versace, Alessandro Michele, Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri, insieme ai grandi nomi dell’industria come François-Henri Pinault, Antoine Arnault con Natalia Vodianova e Brunello Cucinelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da Anne Hathaway a Anna Wintour e Donatella Versace: l’addio della moda a Valentino. Le immagini dei vip presenti al funerale – VIDEO

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | Le fotoA Roma, si è svolta la cerimonia funebre di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Il mondo della moda e i divi di Hollywood a Roma per Valentino: ai funerali Donatella Versace, Anne Hathaway e Wintour | LiveA Roma, il mondo della moda e le star di Hollywood si sono riuniti per i funerali di Valentino, tenuti nella Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Gli abiti da sposa più belli disegnati da Valentino Garavani. FOTO; Valentino e Hollywood, quelle creazioni da red carpet che hanno regalato un sogno; Paramount Plus, Anne Hathaway tra fede e terrore nella nuova serie TV: la trasformazione da diva a eroina; Anne Hathaway, 'Valentino un titano ha reso il mio mondo più luminoso'.

Da Simona Ventura a Donatella Versace e Anne Hathaway: i vip di tutto il mondo al funerale di Valentino, fotoDa Simona Ventura a Donatella Versace e Anne Hathaway: i vip di tutto il mondo al funerale di Valentino ... gossip.it

Tutto pronto per i funerali di Valentino, attesi da Anne Hathaway a Lavinia Biagiotti(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Tutto pronto alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma per i funerali di Valentino. Tanti i ... spettacoli.tiscali.it

Anne Hathaway presente ai funerali di Valentino a Roma. L'attrice, vestita di nero, è arrivata alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Nessuna battuta con i giornalisti, ma grande commozione da parte della star di Hollywood per l'ultimo saluto allo facebook

Anne Hathaway è entrata in lacrime, insieme al marito Adam Shulman, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri per l'ultimo saluto al re della moda. Come lei sono tante le star internazionali presenti a Roma per partecipare ai funerali di Valentino: x.com