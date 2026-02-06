La procura di Siena non nasconde più la sua irritazione. Dopo l’ultima perizia sulla morte di David Rossi, i magistrati sono pronti a fare chiarezza e a mettere fine alle polemiche. La tensione si alza, e si aspettano sviluppi nelle prossime settimane.

Siena, 6 febbraio 2026 – Caso David Rossi, la procura di Siena passa all’attacco. E mette i puntini sulle ’i’. Non vuole continuare a prendere bordate, senza far sentire la sua voce, scatenate dall’esito della nuova perizia svolta dalla commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte del manager della comunicazione di Banca Mps che volò dalla finestra il 6 marzo 2013. Dove si parla di omicidio. Sembra che a far traboccare il vaso siano state anche le ultime dichiarazioni dell’avvocato che assiste la moglie di Rossi Antonella Tognazzi e la figlia di quest’ultima Carolina Orlandi, intervenuto martedì scorso alla trasmissione ’ Ignoto x ’ su La7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La morte di David Rossi, irritazione della Procura di Siena dopo l’ultima perizia

Approfondimenti su David Rossi Procura

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su David Rossi Procura

Argomenti discussi: Morte David Rossi, parla il medico legale: Avevamo davanti un muro di gomma, strana l'ipotesi suicidaria; Per chi non ha ancora superato la morte di David Lynch, rivedere Twin Peaks al cinema è l'unica consolazione; Morte di David Rossi, la Procura di Siena risponde al legale dei familiari: Tempestivamente posto in essere quanto di propria competenza; Morte David Rossi, il procuratore Boni: Apprese le novità emerse, ci siamo attivati subito.

Morte di David Rossi, la Procura di Siena risponde al legale dei familiari: Tempestivamente posto in essere quanto di propria competenzaCon riferimento alle dichiarazioni fatte dal legale che assiste alcuni familiari del defunto David Rossi nel corso di una trasmissione televisiva circa la presunta inattività della Procura di Siena a ... radiosienatv.it

Su Siena TV la quarta puntata di David Rossi – Alla ricerca della verità: in studio Carmelo Miceli, Ranieri Rossi e Raffaele AscheriProsegue il percorso di David Rossi – Alla ricerca della verità, il programma curato e condotto da Simona Sassetti che continua a scandagliare uno dei casi più controversi degli ultimi anni: la morte ... radiosienatv.it

Restano le incongruenze tra le due versioni. Così gli atti di quanto raccontato di fronte alla commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi saranno trasmessi alla procura di Roma. facebook

Morte David Rossi, parla il medico legale: "Avevamo davanti un muro di gomma, strana l'ipotesi suicidaria". #ignotox x.com