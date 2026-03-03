David Rossi si riapre il caso | La procura chiede le perizie

Una nuova inchiesta è stata avviata sulla morte di David Rossi, il manager della comunicazione di Banca Mps morto dopo essere precipitato dalla finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. La procura ha richiesto l’esecuzione di perizie per approfondire la vicenda. La riapertura del caso segue un procedimento giudiziario in corso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle indagini.

di Laura Valdesi SIENA E’ stata aperta una nuova inchiesta sulla morte di David Rossi, il manager della comunicazione di Banca Mps volato dalla finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. Ad annunciarlo su Instagram è stato Massimo Giletti nell’anticipazione della puntata di ieri de ’Lo Stato delle cose’ su Rai3. "Le nuove perizie hanno dimostrato che Rossi è stato ucciso. Venerdì prossimo saranno 13 anni dalla morte del manager – così l’annuncio social della trasmissione –, saremo in tanti a Siena. Ci sarà anche la commissione con il presidente Gianluca Vinci, ci saranno nuove rivelazioni. So per certo che la famiglia farà istanza per riaprire le indagini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morte di David Rossi. “La procura chiede le perizie: aperto un fascicolo”Siena, 2 marzo 2026 – La procura di Siena si è mossa, aveva detto il procuratore Andrea Boni in una nota del 5 febbraio scorso riferendosi al caso...

Il caso David Rossi - Il Giorno Della Morte: Cosa Non Torna

