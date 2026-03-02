Durante il MWC 2026, Qualcomm ha annunciato i nuovi chip Wi-Fi 8, progettati per migliorare la qualità della connessione. La società ha presentato una gamma di soluzioni di connettività compatibili con l’intelligenza artificiale, destinate a rendere più veloci e affidabili gli scambi tra dispositivi mobili, router e reti. Questi prodotti mirano a risolvere alcuni dei problemi più comuni legati alla connessione internet.

nel contesto del mwc 2026, Qualcomm ha presentato una gamma completa di soluzioni di connettività pronte per l’IA, pensate per accelerare l’interazione tra dispositivi mobili, router e infrastrutture di rete. l’offerta ruota attorno al sistema di connettività mobile FastConnect 8800 e alle nuove piattaforme Dragonwing Wi?Fi 8, progettate per aumentare velocità, efficienza e gestione dell’ edge AI. connettività pronta per l’ia: innovazioni al mwc 2026. alla kermesse si è assistito al lancio di una gamma completa di tecnologie: Wi?Fi 8, Bluetooth 7, UWB e Thread 1.5, integrate in un singolo chip da 6 nm. al centro dell’offerta si colloca il FastConnect 8800, il primo sistema mobile con una radio 4×4 in grado di raggiungere 11,6 Gbps, mirato a una connessione più robusta e veloce tra dispositivi e reti domestiche o aziendali. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Qualcomm wifi 8 chips risolvono davvero i problemi della tua connessione

