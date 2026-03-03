Primo flop in Galleria Sordi Hamleys fuori dai giochi

All'ingresso di Hamleys nella Galleria Alberto Sordi è stato affisso un cartello con la scritta «pausa inaspettata». Si tratta del primo fallimento del negozio in questa location, che ha determinato la temporanea chiusura delle attività. Il cartello è stato posizionato davanti alla porta principale, senza indicazioni precise sulla durata della sospensione. La situazione ha attirato l'attenzione dei passanti.

All'ingresso del famoso negozio di giocattoli Hamleys, nella Galleria Alberto Sordi, è stato affisso un cartello con scritto «pausa inaspettata». Ma a quanto pare, invece, la chiusura sembra definitiva. Sebbene improvvisa e forse anche un po' inaspettata, in effetti, visto che arriva appena dopo due anni dal rinnovato restyling che ha coinvolto la Galleria, di proprietà del Fondo Megas, gestito da Prelios SGR, una delle principali società di gestione del risparmio in Italia che fa parte del Gruppo Prelios. Dopo Milano e Bergamo, quindi, tocca anche alla Capitale capitolare per il «re dei giocattoli inglesi» e viene da chiedersi se è un problema di brand, che evidentemente morde poco in Italia e molto più all'estero, o se della Galleria, che non è nuova a difficoltà inerenti gli esercizi interni.