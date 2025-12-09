Natale alla Galleria Alberto Sordi
La Galleria Alberto Sordi apre le festività con l’accensione dell’Albero lo scorso 8 dicembre e presenta un programma ricco appuntamenti.Dal 20 al 24 dicembre, la Galleria accoglierà un calendario di attività pensate in particolare per i più piccoli. I bambini avranno l’opportunità di incontrare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Natale con l’Arte in galleria! ? Vieni a scoprire le opere di Fabio Brambilla alla collettiva di Natale della Melograno Art Gallery. Disponibili in galleria e sul nuovo e-commerce: https://www.galleriamelograno.it/artisti/fabio-brambilla/ Galleria Melograno - facebook.com Vai su Facebook
Buongiorno Milano con le immagini dell’Albero di Natale in Galleria e della cupola illuminata. (foto andrea cherchi) Vai su X
Roma, coro gospel alla Galleria Sordi per l'accensione dell'albero di Natale - Un Albero sfavillante, enorme e pieno di lucine colorate sarà accesso l'8 dicembre, come da tradizione, anche nella storica Galleria Alberto Sordi, in via del Corso, per la gioia ... Scrive msn.com