Natale alla Galleria Alberto Sordi

Romatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Galleria Alberto Sordi apre le festività con l’accensione dell’Albero lo scorso 8 dicembre e presenta un programma ricco appuntamenti.Dal 20 al 24 dicembre, la Galleria accoglierà un calendario di attività pensate in particolare per i più piccoli. I bambini avranno l’opportunità di incontrare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

natale galleria alberto sordiRoma, coro gospel alla Galleria Sordi per l'accensione dell'albero di Natale - Un Albero sfavillante, enorme e pieno di lucine colorate sarà accesso l'8 dicembre, come da tradizione, anche nella storica Galleria Alberto Sordi, in via del Corso, per la gioia ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Natale Galleria Alberto Sordi