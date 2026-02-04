Hamleys finisce favola in Italia | chiusi negozi brand di giochi più antico del mondo
Hamleys chiude i negozi in Italia. Dopo pochi anni, i punti vendita di Milano, Roma e Bergamo abbassano le saracinesche. La decisione provoca proteste tra i lavoratori e delusione tra i bambini che amavano i giochi del brand più antico al mondo.
(Adnkronos) – Hamleys abbassa i battenti in Italia. Aperti neanche qualche anno fa in pompa magna, gli store di Milano, Roma e Bergamo chiudono i battenti tra le proteste dei lavoratori, oltre che la delusione dei bambini. Situazione incerta anche per lo store di Pompei unico sul web a risultare operativo ma, a quanto si apprende dai lavoratori, è stato il primo a non essere più direttamente gestito da Giochi Preziosi, che aveva la concessione del marchio. Brand di giocattoli più antico del mondo, con il primo negozio aperto a Londra da William Hamley nel 1760, fornitore ufficiale di dolls e trenini per gli eredi di Casa Windsor, il gruppo doveva espandersi in tutta Italia ma la crisi ha avuto la meglio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Ultime notizie su Hamleys Italia
