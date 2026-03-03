Primo choc al distributore Benzina e diesel pioggia di rialzi | ecco gli effetti della guerra in Iran

Il primo aumento dei prezzi di benzina e diesel si è verificato nei distributori italiani, con rialzi significativi registrati nelle ultime ore. La guerra in Iran ha causato un'immediata impennata dei costi delle materie prime, influenzando il prezzo finale alla pompa. La situazione ha portato a un incremento immediato delle tariffe per i consumatori e alle variazioni evidenti nei distributori di tutta Italia.

Roma, 3 marzo 2026 - Il primo choc, al distributore, è già arrivato: si sono registrati questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell'impennata delle quotazioni petrolifere (che questa mattina continuano a prendere il volo), dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la risposta di Teheran. Se l'impatto sul Brent è stato fino a ieri tutto sommato limitato (+6,7%), quello sul gasolio è stato dirompente: la quotazione è aumentata di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l'ultima volta il 14 febbraio del 2024, oltre due anni fa, mentre la quotazione della benzina è al massimo dal 23 giugno 2025.