ARTE x ARTE | cultura territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici

Il 14 dicembre 2025, alla Sala Cinese della Reggia di Portici, si terrà l’evento

Tempo di lettura: 3 minuti Domenica 14 dicembre 2025, Sala Cinese, Reggia di Portici, dalle ore 10:00 alle 13:00. Arte ed impresa si fondono in un dialogo dedicato al futuro della cultura e del business Made in Italy. ‘ARTE x ARTE’ è un evento promosso da ConfDistribuzione il cui presidente nazionale è Pietro Storia e AGCI Distribuzione, con il patrocinio dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche APSETS pensato per mettere in relazione cultura, imprese e territorio attraverso un format esperienziale innovativo. L’iniziativa si configura come una vera piattaforma di connessione tra mondo culturale, produttivo e distributivo italiano, generando valore e nuove opportunità di collaborazione tra filiera produttiva, GDO ed eccellenze artistiche contemporanee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it