Primavera 2026 | voli a 28€ per Prado e Duomo di Colonia

Nella primavera del 2026, Ryanair offre voli a 28 euro verso il Prado e il Duomo di Colonia. La compagnia aerea ha annunciato una promozione limitata nel tempo, permettendo ai passeggeri di raggiungere queste destinazioni culturali a prezzi molto bassi. La promozione riguarda principalmente voli per la stagione primaverile, con disponibilità che si stanno rapidamente esaurendo.

La primavera del 2026 si profila come un'occasione unica per fondere cultura e viaggio, grazie a una promozione flash lanciata da Ryanair. Chi finalizza la prenotazione entro il 4 marzo per spostarsi tra fine marzo e fine aprile potrà accedere a tariffe ridotte del 20%, trasformando la stagione in un momento ideale per esplorare l'eredità artistica europea. L'iniziativa mira a risvegliare la curiosità verso mete che uniscono storia e creatività, offrendo accessi economici a città patrimonio dell'umanità. Non si tratta solo di risparmiare, ma di scoprire itinerari culturali specifici che spaziano dal Prado spagnolo ai musei tedeschi fino alle biblioteche letterarie irlandesi.