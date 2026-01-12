Colonia di topi dietro al Duomo di Milano | ecco le immagini

Sono stati condivisi recenti video che mostrano topi che si muovono sull’aiuola dietro al Duomo di Milano, in largo Corsia dei Servi. Le immagini rivelano la presenza di questi animali in un’area molto frequentata, sollevando alcune preoccupazioni sulla gestione urbana e sulla presenza di animali selvatici nel centro storico della città.

Topi che scorrazzano sull’aiuola. Tutto all’ombra (letterale) del Duomo di Milano. È quanto è stato documentato da alcuni video inviati a MilanoToday in largo Corsia dei Servi. Gli animali, una mezza dozzina, hanno trovato riparo sotto alcuni alberi di un’aiuola. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche: Colonia di topi nei giardinetti davanti alla Federico II, i residenti: "Vergognoso"

Leggi anche: Serata di Halloween al Black Queen di Ranzano | Ecco chi c'era, le immagini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Metro Duomo, “colonia” di topi tra le vie Vernieri e Silvatico per sporcizia e degrado - “Nei pressi dell’ingresso della metropolitana via Duomo, lato via Matteo Silvatico e via Vernieri, nello spazio che hanno chiuso con cancello e muratura e che non viene mai pulito, con un accumulo ... salernonotizie.it

Colonia di topi nei giardinetti davanti alla Federico II, i residenti: "Vergognoso" https://www.napolitoday.it/cronaca/topi-federico-ii-giardini-corso-umberto.html - facebook.com facebook