Caro voli la Sicilia proroga il bonus per i viaggiatori fino al 28 febbraio 2026

La Sicilia ha annunciato la proroga del bonus sui voli fino al 28 febbraio 2026, offrendo un sostegno ai viaggiatori. Questa misura è rivolta ai cittadini UE nati e/o residenti in Sicilia, con l'obiettivo di favorire la mobilità e sostenere il settore del trasporto aereo nella regione.

Caro voli: proroga al 2026. Bonus sconto confermato per i siciliani.

