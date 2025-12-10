Sondaggi politici si accende la sfida per la leadership del campo largo | chi vincerebbe le primarie tra Schlein Conte e Salis

Le imminenti sfide politiche stanno accendendo i riflettori sulla corsa alla leadership del campo largo. Tra le possibili candidature di Schlein, Conte e Salis, il panorama si prepara a un confronto che potrebbe ridefinire gli equilibri per le elezioni politiche del 2027.

Le elezioni politiche del 2027 sono ancora lontane, ma la sfida per la leadership del campo largo sembra già aperta. E si infiamma dopo il caso dell’invito di Fratelli d’Italia a Elly Schlein per partecipare ad Atreju. La segretaria del Pd ha chiesto un confronto diretto con Giorgia Meloni, ma la presidente del Consiglio ha risposto dicendosi disponibile solamente nel caso in cui al confronto partecipasse anche Giuseppe Conte, non potendo lei scegliere chi sia il leader delle opposizioni. Meloni ha quindi riaperto la questione della leadership del campo largo, diventata sempre più preponderante negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it