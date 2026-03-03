Prima pagina Gazzetta dello Sport | Come il Milan proverà a tenere vivo lo Scudetto

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 3 marzo 2026, riporta le strategie del Milan per mantenere la corsa allo Scudetto. In evidenza ci sono notizie sui prossimi impegni della squadra, le decisioni dell’allenatore e le sfide che si prospettano nel campionato. La presentazione si concentra sugli aspetti principali delle operazioni e delle scelte tecniche del club.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 3 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assalto dell'Arsenal a Francesco Pio Esposito, giovane attaccante dell'Inter. I nerazzurri non vogliono cederlo. Stasera, alle ore 21:00, la squadra di Cristian Chivu sarà impegnata allo stadio 'Sinigaglia' di Como contro i lariani di Cesc Fàbregas per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2025-2026: Chivu pensa a un turnover quasi totale visto che domenica sera, a 'San Siro', ci sarà il derby contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

