Palermo protagonista nella cardiochirurgia mondiale | impiantata per la prima volta una corda tendinea bioingegnerizzata
A Palermo è stata eseguita per la prima volta nel mondo l’impianto di una corda tendinea bioingegnerizzata su un modello animale di grandi dimensioni. L’intervento rappresenta un passo avanti nel campo della cardiochirurgia e ha coinvolto un team di specialisti locali che ha condotto la procedura con successo. L’evento segna una novità nel settore medico e scientifico internazionale.
Una corda tendinea bioingegnerizzata è stata impiantata con successo per la prima volta al mondo in un modello animale di grandi dimensioni. L'intervento è stato eseguito il mese scorso da Maria Grandinetti, professoressa dell'università Cattolica del Sacro Cuore, presso i laboratori dell'ateneo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Mondiale per club di volley femminile, per la prima volta nella storia la finale è tutta italiana: Conegliano sfida Scandicci. Quando si giocheràSarà una finale storica tutta italiana quella del Mondiale per club di volley femminile.
“È uno spettacolo!”. La protagonista de La Forza di una donna, Özge Özpirinççi, mostra per la prima volta le foto della figliaUn carosello su Instagram ha riacceso l’affetto dei fan italiani per Özge Özpirinççi: tra scatti di svago e momenti lontani dal set compaiono anche...