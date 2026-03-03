Palermo protagonista nella cardiochirurgia mondiale | impiantata per la prima volta una corda tendinea bioingegnerizzata

A Palermo è stata eseguita per la prima volta nel mondo l’impianto di una corda tendinea bioingegnerizzata su un modello animale di grandi dimensioni. L’intervento rappresenta un passo avanti nel campo della cardiochirurgia e ha coinvolto un team di specialisti locali che ha condotto la procedura con successo. L’evento segna una novità nel settore medico e scientifico internazionale.