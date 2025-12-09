Anzio stretta dei carabinieri sul territorio | due arresti e tre denunce

Anzio, 9 dicembre 2025 – I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area della s tazione ferroviaria di Lavinio e nelle zone circostanti. Durante le attività, i Carabinieri del NOR – Aliquota Operativa hanno arrestato una donna di 46 anni, residente a Nettuno, trovata in possesso di 40 g di crack e 30 g di cocaina, entrambi suddivisi in dosi. La sostanza è stata sequestrata e la donna, al termine delle formalità di rito, è stata ricondotta presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima. In un secondo intervento, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 75 anni residente ad Anzio, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro la persona, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it