Prima e Seconda categoria Capezzano fa pari Vincono Salavetitia e Corsanico

Nel calcio regionale, Capezzano Pianore e le altre formazioni si sfidano in emozionanti incontri di Prima e Seconda categoria. Il Capezzano evita la sconfitta contro la forte Carrarese grazie a un gol all’ultimo istante di Scaranna, mentre Salavetitia e Corsanico ottengono importanti vittorie, mantenendo viva la competizione e l’interesse delle tifoserie.

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Capezzano fa pari. Vincono Salavetitia e Corsanico In Prima categoria il Capezzano Pianore evita la sconfitta nel big-match contro la corazzata Carrarese Giovani riacciuffando il pareggio (1-1) con un gol a tempo scaduto del subentrato Edoardo Scaranna. In questo modo la squadra di Riccardo Coli resta appaiata proprio con la Carrarese Giovani a quota 23 punti, ora a -3 dalla vetta dell’Academy Porcari che invece ha battuto 3-1 la Torrelaghese. E domenica prossima nella penultima giornata d’andata (ma ultima gara del 2025) ci sarà proprio il derby Torrelaghese-Capezzano sul sintetico del Marco Polo Sports Center. Ieri l’altro il Capezzano al “Maggi-Matteucci“ è sceso in campo col suo solito 4-3-3: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Rocchiccioli, Pardini; L. Sport.quotidiano.net Capezzano - Torrelaghese: 3-0 (10ª Giornata, Prima Categoria Toscana) Prima e Seconda categoria. Capezzano fa pari. Vincono Salavetitia e Corsanico - match contro la corazzata Carrarese Giovani riacciuffando il pareggio ... sport.quotidiano.net

