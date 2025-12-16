Calcio Prima categoria Impresa del Savarna Al Real Fusignano il derby di Alfonsine

Nel match di ieri, il Savarna ha conquistato una vittoria importante nel derby contro il Real Fusignano, con un risultato di 3-1. La partita, valida per l'ultima giornata di andata del girone F di Prima categoria, ha visto protagonisti Pasi e Bezzi, autori delle reti decisive. Un risultato che rafforza le ambizioni delle due squadre nel campionato.

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Impresa del Savarna. Al Real Fusignano il derby di Alfonsine L’impresa di giornata, nell’ultima giornata di andata del girone F di Prima, è del Savarna che vince 3-1 (20’ pt e 30’ pt Pasi (S), 3’ st Bezzi (S), 32’ st rig. Fabiano) il big match di Bando, tra le seconde in classifica. Per il resto poca gloria per le ravennati dei quartieri alti: la Stella Rossa cade 2-1 (21’ st Mascanzoni (St), 29’ st L. Guidi, 39’ st Bellini), a Codigoro contro la Nuova Codigorese e il Frugesport viene battuto 4-1 (8’ pt Vallesani, 14’ pt Di Giuseppe (F), 29’ pt rig. Colombani, 8’ st Buoso, 25’ st Marcolini) in casa della Portuense Etrusca. Sconfitta interna per l’Only Sport: 0-1 (28’ pt Gulini) nel derby con il Real Fusignano del tecnico Andrea Balella (in foto) capace di portare la squadra dall’ultimo posto (7ª giornata) dopo la sua chiamata, al 13º. Sport.quotidiano.net Prima Categoria | Girone G | Arco di Travertino - Elis 1-1 Calcio Prima categoria. Impresa del Savarna. Al Real Fusignano il derby di Alfonsine - L’impresa di giornata, nell’ultima giornata di andata del girone F di Prima, è del Savarna che vince 3- msn.com

