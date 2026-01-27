La Prima Categoria vede la capolista Copparo allungare in vetta al girone F, grazie a una vittoria esterna contro il Centro Erika Lavezzola. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, confermando il buon stato di forma della squadra e la distanza dalle inseguitrici. La classifica si consolida, mentre le altre squadre cercano di ridurre il divario.

Allunga sempre più in vetta al girone F di Prima la capolista Copparo che nell’anticipo di sabato vince 3-1 (40’ pt Borges, 2’ st Ndiaye, 11’ st Arrobi (CE), 27’ st Semiao Granado) in casa del Centro Erika Lavezzola ed è a +8 sul Reno Molinella e +10 su Savarna-Portuense-Bando. Quest’ultimo pareggia 2-2 (20’ pt e 10’ st Nicoletti (RF), 31’ st Bianconi, 44’ st rig. Fabiano) a Fusignano malgrado il 2-0 per i locali firmato da Marco Nicoletti (in foto). Savarna bloccato sull’1-1 (25’ pt Daamache (S), 20’ st Guidi) dalla Nuova Codigorese. Pari (0-0) anche per la Portuense, ad Alfonsine con l’Only Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Fusignano spreca. Stella Rossa e Fruges, punti pesanti

Approfondimenti su Fusignano Sport

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fusignano Sport

Argomenti discussi: Cotignola e Real Fusignano si dividono la posta: 1-1 all'esordio del girone di ritorno; Calcio minore, pari per il Faenza in Eccellenza. In Seconda categoria la Vis RF Faventia vince la Coppa Emilia provinciale; Rimonta nel finale: il Bando strappa il pari a Fusignano; Prima Categoria. Il Copparo 2015 riparte forte e apre un solco.

Prima categoria. Il Fusignano spreca. Stella Rossa e Fruges, punti pesantiAllunga sempre più in vetta al girone F di Prima la capolista Copparo che nell’anticipo di sabato vince 3-1 (40’ ... sport.quotidiano.net

Prima Categoria: oggi Portuense e Bando proveranno ad accorciare ad Alfonsine e Fusignano. Copparo scappa: 3 gol al LavezzolaUna battaglia epica su un terreno di gioco al limite del regolare. Copparo 2015 fa valere le proprie qualità ... msn.com

SCONFITTA Sconfitta interna per la prima squadra contro la Stella Rossa. Rete segnata da @andregambaa #MontagnaPistoiese #SiamoLaMontagnaPistoiese - facebook.com facebook

Avanti popolo, a la riscosa, la Stella Rossa. x.com