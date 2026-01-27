Prima categoria Il Fusignano spreca Stella Rossa e Fruges punti pesanti

La Prima Categoria vede la capolista Copparo allungare in vetta al girone F, grazie a una vittoria esterna contro il Centro Erika Lavezzola. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-1, confermando il buon stato di forma della squadra e la distanza dalle inseguitrici. La classifica si consolida, mentre le altre squadre cercano di ridurre il divario.

Allunga sempre più in vetta al girone F di Prima la capolista Copparo che nell’anticipo di sabato vince 3-1 (40’ pt Borges, 2’ st Ndiaye, 11’ st Arrobi (CE), 27’ st Semiao Granado) in casa del Centro Erika Lavezzola ed è a +8 sul Reno Molinella e +10 su Savarna-Portuense-Bando. Quest’ultimo pareggia 2-2 (20’ pt e 10’ st Nicoletti (RF), 31’ st Bianconi, 44’ st rig. Fabiano) a Fusignano malgrado il 2-0 per i locali firmato da Marco Nicoletti (in foto). Savarna bloccato sull’1-1 (25’ pt Daamache (S), 20’ st Guidi) dalla Nuova Codigorese. Pari (0-0) anche per la Portuense, ad Alfonsine con l’Only Sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

