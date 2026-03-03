I prezzi della benzina e del diesel continuano a salire, con la benzina che raggiunge 1,674 euro al litro e il gasolio 1,728 euro. La possibile instabilità legata alla guerra in Iran potrebbe portare a uno sconto sui carburanti, mentre i rifornimenti risultano sempre più costosi. La situazione attuale riguarda i consumatori che si affidano quotidianamente alle pompe di benzina.

Quotazioni del gasolio aumentate di oltre il 16%, toccando un livello raggiunto l’ultima volta il 14 febbraio del 2024, mentre quelle della benzina sono ai massimi dal 23 giugno 2025. Questi gli effetti ormai consolidati della situazione bellica in Iran, destinata a riversarsi in modo deciso sui listini di rifornimento. C’è evidentemente un clima di forte pressione internazionale a determinare il prezzo medio della benzina ormai a quota 1,674 eurolitro, con il gasolio a quota 1,728 eurolitro, ma secondo gli analisti siamo solo all’inizio di un ciclo di rialzi che punta a record ben più impegnativi. Arrivando però anche alle condizioni per applicare uno strumento di sconto statale sui carburanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi benzina e diesel: perché la guerra in Iran può far scattare lo sconto sui carburanti

I prezzi di benzina e diesel in forte salita, con il Brent che schizza oltre gli 80 dollari: la guerra in Iran accende il caro carburantiBenzina e diesel in rialzo, Brent sopra 80 dollari dopo l’attacco di Usa e Israele all’Iran.

Effetto accise sui carburanti: il diesel supera la benzina nei prezziABBONATI A DAYITALIANEWS Nuove regole fiscali in vigore dal primo gennaio L’entrata in vigore, dal 1° gennaio, delle nuove disposizioni previste...

Una raccolta di contenuti su Prezzi benzina

Temi più discussi: Carburanti: tra conflitto in Medio Oriente e accise i prezzi del diesel volano alle stelle.; Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e diesel; I prezzi di benzina e gasolio salgono sempre più; Prezzi di benzina e diesel in crescita, quanto paghiamo in più: aumenti fino a 186 euro.

Cosa potrebbe succedere ai prezzi di benzina e diesel e alle bollette del gas dopo l’attacco in IranSui mercati internazionali dell’energia è arrivato un vero e proprio choc. Gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, seguiti dalla risposta di Teheran con il lancio di missili, hanno ... blitzquotidiano.it

Carburanti: pioggia di rialzi prezzi per benzina e gasolio. Verde self service a 1,674 euro/litro. Diesel self a 1,728 euro/litroArrivano questa mattina i primi effetti sui prezzi di benzina e gasolio dell’impennata delle quotazioni petrolifere, dopo l’attacco ... msn.com

Carburanti: pioggia di rialzi prezzi per benzina e gasolio. Verde self service a 1,674 euro/litro... x.com

Salgono i prezzi dei carburanti, benzina self a 1,674 euro al litro. Gasolio ai massimi da due anni #ANSA - facebook.com facebook