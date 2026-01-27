Sospesa l' attività di 2 farmacie bresciane denunciate 18 persone
Nel corso di recenti controlli del Nas a Brescia, sono state sospese le attività di due farmacie e denunciate 18 persone. Le ispezioni, condotte dal Nucleo antisofisticazioni e sanità, fanno parte di un più ampio intervento nel settore farmaceutico, volto a garantire la sicurezza e la conformità alle normative. Queste operazioni evidenziano l’impegno delle autorità nel presidio della salute pubblica.
Nell'ambito della lunga stagione dei controlli del Nas dei carabinieri, il Nucleo antisofisticazioni e sanità (ovvero il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute) nell'ultimo anno nella sola provincia di Brescia sono state eseguita 119 ispezioni nel settore farmaceutico, al termine delle.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
