Sospesa l' attività di 2 farmacie bresciane denunciate 18 persone

Nel corso di recenti controlli del Nas a Brescia, sono state sospese le attività di due farmacie e denunciate 18 persone. Le ispezioni, condotte dal Nucleo antisofisticazioni e sanità, fanno parte di un più ampio intervento nel settore farmaceutico, volto a garantire la sicurezza e la conformità alle normative. Queste operazioni evidenziano l’impegno delle autorità nel presidio della salute pubblica.

