Operazione notturna dei carabinieri tra Cercola e area vesuviana | tre persone denunciate

Nelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nell'area di Cercola e nei comuni vesuviani, denunciando tre persone. Le operazioni hanno portato al sequestro di arnesi da scasso e al deferimento di un sospetto anche per porto d'arma, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla prevenzione di reati.

© Puntomagazine.it - Operazione notturna dei carabinieri tra Cercola e area vesuviana: tre persone denunciate Controlli notturni tra Cercola e comuni vesuviani: tre denunciati per arnesi da scasso, uno anche per porto d'arma. Questa notte i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno effettuato un servizio a largo raggio nella cittadina a nord est di Napoli senza tralasciare le arterie di San Sebastiano al Vesuvio e Volla. Durante le operazioni i militari hanno denunciato 3 persone rispettivamente di 40, 33 e di 36 anni. I carabinieri hanno fermato i 3 mentre percorrevano le strade nel comune di San Sebastiano al Vesuvio a bordo di una fiat 500 x. I 3, tutti di Cercola e già noti alle forze dell'ordine, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso.

