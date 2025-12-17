Operazione notturna dei carabinieri tra Cercola e area vesuviana | tre persone denunciate

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ore notturne, i carabinieri hanno intensificato i controlli nell'area di Cercola e nei comuni vesuviani, denunciando tre persone. Le operazioni hanno portato al sequestro di arnesi da scasso e al deferimento di un sospetto anche per porto d'arma, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla prevenzione di reati.

operazione notturna dei carabinieri tra cercola e area vesuviana tre persone denunciate

© Puntomagazine.it - Operazione notturna dei carabinieri tra Cercola e area vesuviana: tre persone denunciate

Controlli notturni tra Cercola e comuni vesuviani: tre denunciati per arnesi da scasso, uno anche per porto d’arma. Questa notte i carabinieri della Tenenza di Cercola hanno effettuato un servizio a largo raggio nella cittadina a nord est di Napoli senza tralasciare le arterie di San Sebastiano al Vesuvio e Volla. Durante le operazioni i militari hanno denunciato 3 persone rispettivamente di 40, 33 e di 36 anni. I carabinieri hanno fermato i 3 mentre percorrevano le strade nel comune di San Sebastiano al Vesuvio a bordo di una fiat 500 x. I 3, tutti di Cercola e già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Leggi anche: Operazione “Pettirosso”: 135 persone denunciate dai carabinieri forestali fra Bergamo, Brescia e Mantova

Leggi anche: Isola d'Elba | Gestione illegale di rifiuti, tre persone denunciate dai carabinieri forestali

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Cercola NA - Prima ordinano una birra, poi rapinano bar due arresti 06.10.15

Video Cercola NA - Prima ordinano una birra, poi rapinano bar due arresti 06.10.15

operazione notturna carabinieri cercolaCercola, controlli notturni: Carabinieri arrestano 20enne - Questa notte a Cercola i carabinieri della locale tenenza hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pasquale Arianiello, 20enne napoletano già ... msn.com

Operazione antidroga a Cercola: giovane di 20 anni arrestato dopo un tentativo di fuga - La notte scorsa, l’attività di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Tenenza di Cercola ha portato a un significativo arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spacc ... ilcrivello.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.