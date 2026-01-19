L' inferno sull' Alta velocità e i racconti dei superstiti | Una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati Pensavamo di morire

Da xml2.corriere.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sull'Alta Velocità ha coinvolto alcuni passeggeri, con testimonianze di una frenata improvvisa e sedili staccati. I superstiti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Adamuz, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Tra i presenti, alcuni hanno espresso preoccupazione e preghiere per i familiari coinvolti, evidenziando la gravità dell’evento e l’impatto sulla comunità.

«Il treno improvvisamente ha iniziato a frenare, è stato tutto molto forte e alcuni sedili si sono staccati. E' stato terribile. Pensavo di morire. Ci metterò un bel po' prima di riuscire a mettere piede su un treno». Inmaculada aveva appena trascorso il fine settimana a Madrid. Stava tornando a casa, a Huelva, sul treno ad alta velocità che ieri, intorno alle 19.40, si è scontrato all'altezza di Adamuz (Cordova) con un altro convoglio in viaggio da Malaga alla capitale spagnola provocando la morte di 39 persone, uno dei quali è il macchinista di uno dei treni. Per la Guardia Civil, ci sono 152 feriti, di cui cinque sono molto gravi e 24 in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

l inferno sull alta velocit224160e i racconti dei superstiti una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati pensavamo di morire

© Xml2.corriere.it - L'inferno sull'Alta velocità e i racconti dei superstiti: «Una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati. Pensavamo di morire»

Leggi anche: Valanga sull'Ortles, i superstiti: «Noi sfiorati dalla slavina. Pensavamo che i nostri amici, papà e figlia, fossero già arrivati in cima»

Prezzi “dinamici” sull’Alta Velocità: dal 2026 cambia il costo dei biglietti delle Frecce. Cosa significa per i viaggiatori
A partire dal 1° gennaio 2026, i biglietti delle Frecce di Trenitalia adotteranno un sistema di prezzi dinamici. Questo cambiamento significa che il costo varierà in base a domanda, disponibilità e tempo di acquisto, introducendo un modo più flessibile di tarifazione per i viaggiatori dell’Alta Velocità. Una novità che influenzerà la pianificazione e la gestione dei biglietti, offrendo nuove opportunità e sfide per chi viaggia regolarmente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'inferno sull'alta velocità e i racconti dei superstiti: «Una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati. Pensavamo di morire» - I sopravvissuti sono stati portati nel quartier generale installato ad Adamuz. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.