Un incidente sull'Alta Velocità ha coinvolto alcuni passeggeri, con testimonianze di una frenata improvvisa e sedili staccati. I superstiti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Adamuz, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei feriti. Tra i presenti, alcuni hanno espresso preoccupazione e preghiere per i familiari coinvolti, evidenziando la gravità dell’evento e l’impatto sulla comunità.

«Il treno improvvisamente ha iniziato a frenare, è stato tutto molto forte e alcuni sedili si sono staccati. E' stato terribile. Pensavo di morire. Ci metterò un bel po' prima di riuscire a mettere piede su un treno». Inmaculada aveva appena trascorso il fine settimana a Madrid. Stava tornando a casa, a Huelva, sul treno ad alta velocità che ieri, intorno alle 19.40, si è scontrato all'altezza di Adamuz (Cordova) con un altro convoglio in viaggio da Malaga alla capitale spagnola provocando la morte di 39 persone, uno dei quali è il macchinista di uno dei treni. Per la Guardia Civil, ci sono 152 feriti, di cui cinque sono molto gravi e 24 in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - L'inferno sull'Alta velocità e i racconti dei superstiti: «Una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati. Pensavamo di morire»

Leggi anche: Valanga sull'Ortles, i superstiti: «Noi sfiorati dalla slavina. Pensavamo che i nostri amici, papà e figlia, fossero già arrivati in cima»

Prezzi “dinamici” sull’Alta Velocità: dal 2026 cambia il costo dei biglietti delle Frecce. Cosa significa per i viaggiatori

A partire dal 1° gennaio 2026, i biglietti delle Frecce di Trenitalia adotteranno un sistema di prezzi dinamici. Questo cambiamento significa che il costo varierà in base a domanda, disponibilità e tempo di acquisto, introducendo un modo più flessibile di tarifazione per i viaggiatori dell’Alta Velocità. Una novità che influenzerà la pianificazione e la gestione dei biglietti, offrendo nuove opportunità e sfide per chi viaggia regolarmente.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

L'inferno sull'alta velocità e i racconti dei superstiti: «Una frenata forte e alcuni sedili si sono staccati. Pensavamo di morire» - I sopravvissuti sono stati portati nel quartier generale installato ad Adamuz. msn.com

Ieri ho scritto due righe su Der Tiger – Viaggio all’inferno, film su Prime Video che racconta di un carro tedesco alle prese con una missione speciale durante la disastrosa ritirata dalla Russia delle truppe di baffetto. Un film che sembra un'altra storia sull'equipa - facebook.com facebook