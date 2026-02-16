Un atto di sabotaggio sui binari ha colpito la ferrovia che collega Roma a Firenze e Napoli, dimostrando una potenziale prova generale per future azioni contro i treni ad alta velocità. La notte scorsa, sconosciuti hanno danneggiato alcune apparecchiature lungo la linea, causando ritardi e preoccupazioni sulla sicurezza dei trasporti. La ferrovia, destinata a collegare le città in vista delle Olimpiadi invernali, si trova ora sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.

Lierna, 16 febbraio 2026 – La Roma-Firenze e la Roma-Napoli come la ferrovia delle Olimpiadi invernali. Inneschi, tecniche, modus operandi e orari sono simili. Nessuno degli ultimi tre attacchi alle infrastrutture ferroviarie è stato inoltre rivendicato, a differenza di quelli precedenti a Bologna e a Pesaro. Per sabotare la linea Lecco-Sondrio nella notte tra martedì e mercoledì scorso verso le 2.25, tra le stazioni di Abbadia e Mandello del Lario, sono stati bruciati alcuni cavi per la gestione dei sistemi di marcia dei treni e di uno scambio tra binari. Per appiccare l’incendio, sono stati cosparsi di liquido infiammabile, verosimilmente benzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sabotaggi sui binari: l’attacco alla ferrovia olimpica una prova generale per i raid sull’alta velocità

A Firenze, alle 18:35, la linea dell’Alta velocità è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente ferroviario, con una persona investita sui binari vicino alla stazione di Rifredi.

Il treno ad alta velocità che collega Bologna a Napoli ha subito un ritardo di 70 minuti questa mattina, a causa di sabotaggi lungo i binari.

