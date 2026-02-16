Sabotaggi sui binari | l’attacco alla ferrovia olimpica una prova generale per i raid sull’alta velocità
Un atto di sabotaggio sui binari ha colpito la ferrovia che collega Roma a Firenze e Napoli, dimostrando una potenziale prova generale per future azioni contro i treni ad alta velocità. La notte scorsa, sconosciuti hanno danneggiato alcune apparecchiature lungo la linea, causando ritardi e preoccupazioni sulla sicurezza dei trasporti. La ferrovia, destinata a collegare le città in vista delle Olimpiadi invernali, si trova ora sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.
Lierna, 16 febbraio 2026 – La Roma-Firenze e la Roma-Napoli come la ferrovia delle Olimpiadi invernali. Inneschi, tecniche, modus operandi e orari sono simili. Nessuno degli ultimi tre attacchi alle infrastrutture ferroviarie è stato inoltre rivendicato, a differenza di quelli precedenti a Bologna e a Pesaro. Per sabotare la linea Lecco-Sondrio nella notte tra martedì e mercoledì scorso verso le 2.25, tra le stazioni di Abbadia e Mandello del Lario, sono stati bruciati alcuni cavi per la gestione dei sistemi di marcia dei treni e di uno scambio tra binari. Per appiccare l’incendio, sono stati cosparsi di liquido infiammabile, verosimilmente benzina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Firenze, bloccata l’Alta velocità: una persona investita sui binari, ritardi fino a 100 minuti
A Firenze, alle 18:35, la linea dell’Alta velocità è stata temporaneamente sospesa a causa di un incidente ferroviario, con una persona investita sui binari vicino alla stazione di Rifredi.
Bologna, treni in ritardo oggi sull’alta velocità per i sabotaggi
Il treno ad alta velocità che collega Bologna a Napoli ha subito un ritardo di 70 minuti questa mattina, a causa di sabotaggi lungo i binari.
Sabotaggi sui binari: la benzina per bruciare i cavi, la conoscenza dei punti critici. La pista dell’effetto emulazioneBenzina al posto delle bombe incendiarie (costruite seguendo le istruzioni sul web) per bruciare cavi elettrici sotterranei. A distanza di sette giorni un gesto ritenuto più semplice per ottenere ... roma.corriere.it
Sabotaggi all’Alta Velocità: cavi bruciati e danni sui binari. Ritardi fino a 180 minuti da Napoli a Milano. Alta Velocità in tilt: Atti dolosiDigos e Polfer stanno inviando un’informativa alla procura di Roma, presto potrebbe essere aperto un fascicolo. Almeno due i casi accertati e si indaga su un terzo episodio. Salvini: Atti criminali. quotidiano.net
