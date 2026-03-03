I datori di lavoro possono offrire prestiti ai propri dipendenti in situazioni di difficoltà economica, utilizzando fondi aziendali e applicando tassi di interesse più bassi rispetto a quelli del mercato. Per richiedere un prestito, il dipendente deve seguire alcuni passaggi, tra cui presentare una richiesta formale e rispettare le procedure interne dell’azienda. Le modalità di erogazione variano in base alle politiche aziendali e alle normative vigenti.

I datori di lavoro possono rispondere alle situazioni di difficoltà economica in cui versano i dipendenti concedendo prestiti aziendali con tassi di interesse inferiori a quelli di mercato. Una volta concesso il prestito e liquidata la somma al dipendente, quest’ultimo subisce in busta paga le trattenute mensili previste dall’apposito piano di ammortamento. Analizziamo la questione in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Il prestito aziendale. Le trattenute mensili. Cessazione del rapporto. Il trattamento fiscale e contributivo. Il prestito aziendale. Il datore di lavoro previa richiesta scritta del dipendente può concedere un prestito da recuperare in più rate mensili a mezzo di una trattenuta sul netto da pagare. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Prestito aziendale: come funziona e come richiederlo al datore. Gli step

