Le piazze del sapere | sabato 31 gennaio a Palomar la presentazione del libro L’amore nell’età grande di Tito Barbini

Sabato 31 gennaio, a Palomar, si terrà la presentazione del libro “L’amore nell’età grande” di Tito Barbini. L’evento chiude il ciclo di incontri organizzato a San Giovanni Valdarno, che da inizio mese ha portato lettori e autori a discutere di letteratura e temi sociali.

Arezzo, 28 gennaio 2026 – Si avvia alla conclusione il calendario di gennaio della rassegna Le piazze del sapere, il ciclo di incontri dedicato alla promozione della lettura promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con Unicoop Firenze – Bibliocoop di San Giovanni Valdarno, che anche nel 2026 propone appuntamenti capaci di intrecciare letteratura, riflessione e partecipazione. L'ultimo incontro del mese è in programma sabato 31 gennaio alle 17,30, nella sala David Sassoli di Palomar – Casa della Cultura, con la presentazione del libro "L'amore nell'età grande" di Tito Barbini, pubblicato da Arkadia.

