Alberto Barbera confermato alla direzione artistica della Mostra del Cinema di Venezia

Alberto Barbera è stato riconfermato come direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia per gli anni 2027 e 2028. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla Biennale di Venezia, che ha confermato il suo ruolo all’interno del settore cinema. Barbera continuerà quindi a guidare l’organizzazione e la selezione dei film in programma alla manifestazione.

Alberto Barbera e Venezia: il sodalizio continua. L’attuale Direttore Artistico del Settore Cinema della Biennale di Venezia è stato riconfermato anche per il 2027 e 2028. La soluzione adottata dal Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco (una delle nomine del governo Meloni più di peso nel settore culturale ndr), non poteva che essere questa. Il 76enne biellese diresse una prima volta il festival di Venezia dal 1999 al 2001e venne sostituito da Moritz de Hadeln, quando la Biennale provò la “svoltina”, all’epoca del ministro Urbani con il governo Berlusconi II. Fu poi il rinnovato presidente della Biennale, Paolo Baratta, sul finire del 2011 a richiamare Barbera sul trono lagunare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Alberto Barbera confermato alla direzione artistica della Mostra del Cinema di Venezia Mostra Cinema Venezia, Barbera direttore artistico fino al 2028Il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell’incarico di... Cultura, lo scrittore Maritato vuole "portare" Pasolini alla mostra del cinema di Venezia“In occasione del Film Festival di Ostia, Michel Emi Maritato è stato premiato per il percorso culturale e artistico legato a “La fine del diverso”,... Aggiornamenti e notizie su Alberto Barbera Temi più discussi: Barbera apre a una futura sezione IA per il Festival di Venezia?; Classici fuori Mostra: a Venezia, rassegna di 12 film Classici restaurati; Barbera, al festival di Venezia forse in futuro ci sarà sezione sull'IA; Festival di Venezia, Barbera: In futuro possibile sezione sull’IA. Alberto Barbera confermato direttore della Mostra di Venezia fino al 2028Il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell'incarico di direttore artistico del settore Cinema per gli anni 2027 e 2028. Per attivare ... repubblica.it Barbera confermato Direttore artistico del Settore Cinema Biennale 2027 e 2028(ANSA) - VENEZIA, 03 MAR - Il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell'incarico ... spettacoli.tiscali.it Il Cda della Biennale di Venezia, presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, ha confermato Alberto Barbera nell'incarico di Direttore artistico del Settore Cinema per gli anni 2027 e 2028. - facebook.com facebook Alberto Barbera: “Lo scorso ottobre mi sono interrogato sull’intelligenza artificiale e se poteva valere la pena di dedicare una sezione nuova del festival a questo tema… Non bisogna avere paura dell’IA perché ci sono anche vantaggi enormi”. (ANSA) ansa.it/s x.com