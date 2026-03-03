Presentato il libro di Prestinenza Puglisi riflessione sull’architettura italiana

A Casa Sanfilippo si è tenuta la presentazione del libro di Luigi Prestinenza Puglisi intitolato “La storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi”. La sala era piena di partecipanti interessati a ascoltare la riflessione dell’autore sull’evoluzione dell’architettura nel nostro paese negli ultimi vent’anni. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e professionisti del settore.

